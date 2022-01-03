Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с коллегами по «нормандскому формату»
3 января 2022, 18:18
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с политическими советниками по "нормандскому формату" из Германии и Франции.
ТАСС со ссылкой на источник в администрации сообщает, что Козак пригласил в Москву и проведет встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
Ранее в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Плётнер на начавшейся неделе встретится с российским и французским коллегами. Хебештрайт подчеркнул, что "украинский кризис можно решить лишь дипломатией".
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