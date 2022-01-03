Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с коллегами по «нормандскому формату»

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3 января 2022, 18:18

Дмитрий Козак, фото: Ministry of Energy Russia, globallookpress.com

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с политическими советниками по "нормандскому формату" из Германии и Франции.

ТАСС со ссылкой на источник в администрации сообщает, что Козак пригласил в Москву и проведет встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Ранее в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Плётнер на начавшейся неделе встретится с российским и французским коллегами.

Хебештрайт подчеркнул, что "украинский кризис можно решить лишь дипломатией".

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