Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель первый в 2022 году зарубежный визит совершит на Украину. Европейская внешнеполитическая служба сообщила, что Боррель посетит Украину 4-6 января.
В Брюсселе заявили, что эта поездка "свидетельствует о решительной поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями". Глава дипломатии ЕС вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в первую очередь посетит восток Украины и линию соприкосновения.
В Брюсселе проинформировали, что после поездки в Донбасс Боррель отправится в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.
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