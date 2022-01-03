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Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января

, 17:59 Источник: Интерфакс

Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января
фото: pixabay.com

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель первый в 2022 году зарубежный визит совершит на Украину. Европейская внешнеполитическая служба сообщила, что Боррель посетит Украину 4-6 января.

В Брюсселе заявили, что эта поездка "свидетельствует о решительной поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями".
Глава дипломатии ЕС вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в первую очередь посетит восток Украины и линию соприкосновения.

В Брюсселе проинформировали, что после поездки в Донбасс Боррель отправится в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.

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