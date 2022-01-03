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Лидеры России, КНР, Великобритании, Франции и США заявили о недопущении войны между ядерными державами

, 17:07 Источник: Сайт Кремля

Лидеры России, КНР, Великобритании, Франции и США заявили о недопущении войны между ядерными державами
фото: pixabay.com

Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Заявление лидеров России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовано 3 января 2022 года на сайте Кремля.
В совместном заявлении пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, говорится, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".

"Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны", - заявили главы этих стран. "Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", - подчеркивается в заявлении.

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