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В прокуратуре Норвегии заявили о риске совершения Андерсом Брейвиком нового серьезного преступления

, 18:26 Источник: Dagsavisen

В прокуратуре Норвегии заявили о риске совершения Андерсом Брейвиком нового серьезного преступления
Андерс Брейвик, Alexander Widding/ZUMAPRESS.com

Осужденный за теракт в 2011 году Андерс Брейвик, который изъявил желание выйти из тюрьмы по УДО, может совершить новое преступление. Об этом сообщили норвежские журналисты с ссылкой на прокуратуру.

Государственный прокурор Хульда Карлсдоттир отметила, что согласно оценкам, которые основываются на полученных от исправительных служб материалах, а также в соответствии с новой оценкой риска, которую провел психиатр, Андерс Брейвик может совершить очередное серьезное преступление.

Напомним, в ходе осуществленного Брейвиком десять лет назад теракта в Осло и на острове Утейя погибли 77 человек.

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