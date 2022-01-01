10 миллионов заражённых и новые ограничения: ситуация с коронавирусом во Франции становится серьёзнее

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1 января 2022, 22:12 Александр Крохмаль, Журналист

На сегодня во Франции насчитывается более 10 миллионов заболевших коронавирусом.

Точная цифра – 10 077 083 человека. 124 729 уже умерли от последствия «ковида». Недавно выявленный африканский коронавирусный штамм «омикрон» официально признан доминирующим. Местное правительство во главе с Эммануэлем Макроном всё больше ужесточает ограничения. Носить маски теперь придётся уже не только школьникам, но и детям с 6 лет. Эти обязательные меры ограничений будут тщательно контролироваться властями и силовыми ведомствами. До этого, маски нужно было носить детям только с 11. Правда на спортивных или творческих занятиях масочный режим 6-летним французам можно будет не соблюдать.

Число заражений на территории Франции превышает 200 тысяч в сутки. Как минимум, до 23 января местным жителям придётся смириться с ситуацией. Ранее премьер-министр Кастекс уже объявлял, что до конца месяца будет строго запрещено принимать пищу в общественном транспорте, а также во многих развлекательных центрах. Работодателям рекомендовали переводить всё больше граждан на удалённую работу. Однако сами французы в большинстве своём ограничениями недовольны. Всему причина – усталость от пандемии, а также от неэффективной, по их мнению, политики действующего лидера. Вполне вероятно, что во Франции продолжатся массовые протесты, которые уже давно стали частью реальности.

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