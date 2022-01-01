Альтернативный геополитический центр официальной Варшавы

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1 января 2022, 15:34 Герман Напольский

Польша хочет создать альтернативный геополитический центр при поддержке американцев, и в уходящем году было очень много свидетельств этому, заявил доцент кафедры международной безопасности Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

По его мнению, среди таковых можно обозначить недавнюю остроту ситуации на белорусско-польской границе с беженцами, и нынешние отношения Польши с Евросоюзом, и множество других факторов.

"Американцы в 1992-м году поставили задачу не восстановления СССР. Сегодняшняя ситуация с Украиной и с тем, как ко всему этому относится Польша- это (по мнению американцев- ред.) гарантия того, что Советский Союз восстановлен не будет", - добавил эксперт.

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