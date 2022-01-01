Швеция может присоединиться к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Китае

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1 января 2022, 14:48

Стокгольм, фото: pixabay.com

В Швеции депутат парламента Хампус Хагман поднял вопрос о возможном присоединении страны к государствам, которые заявили о намерении провести дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае. Парламентарий обратился к главе МИД Швеции Анн Линде,- сообщает RT.

Хампус Хагман отметил, что не отправлять своих официальных представителей в Китай во время проведения Игр собираются несколько стран, в том числе США, Великобритания, Австралия и Литва.

Депутат парламента Швеции пояснил, что таким образом эти государства «дали понять, что не собираются участвовать в пропагандистской кампании Коммунистической партии Китая».

Среди причин подобного протеста называются обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне, ситуация в Гонконге и «постоянные угрозы в адрес Тайваня».

Хагман подчеркнул, что у Швеции тоже есть поводы бойкотировать Игры в Пекине, это «похищение гражданина Швеции Гуй Минхая», «угрозы в адрес шведских политиков и журналистов».

«Китай действует крайне агрессивно по отношению к государствам, которые осуждают преступления Пекина», — заключил парламентарий и поинтересовался, не собирается ли Швеция объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в КНР.

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