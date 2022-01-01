Армия Израиля: две выпущенные из сектора Газа ракеты упали в Средиземное море у побережья Тель-Авива

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1 января 2022, 14:08 Источник: ТАСС

Тель-Авив, фото: АН

В армии Израиля в субботу сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты в направлении Средиземного моря, и две ракеты упали у побережья Тель-Авива. В пресс-службе израильской армии раскрыли, что "в соответствии с действующим протоколом сирены ПВО активированы не были, перехват не производился".

Государственная радиостанция Kan со ссылкой на палестинские источники передала, что причиной пуска ракет из сектора Газа могла стать непогода. Утверждается, что это не были тестовые запуски для пристрелки с целью нанесения удара по Тель-Авиву.

Напомним, 21 мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. В те дни 257 жителей прибрежного анклава погибли, около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

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