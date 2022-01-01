Журналист Портников назвал президентом Украины Путина, а не Зеленского

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1 января 2022, 10:52 Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

Журналист Виталий Портников заявил, что многие украинцы считают Владимира Путина президентом Украины. Портников рассказал, что украинцы и русские не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению Украины.

Журналист в эфире телеканала NTA выразил мнение, что такое событий возможно из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных.

Как считает Виталий Портников, Киев может потерять если не всю территорию, то части Харьковской или Сумской областей.

По словам журналиста, одним из показателей единения украинцев и русских остается их отношение к кинематографу, например к сериалу "Сваты". Портников отметил, что "Сваты" и русские, и украинцы смотрят "в единой гармонии".

"Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский",- сказал Портиков и уточнил: "По крайней мере, для огромного количества украинцев".

В декабре 2021 года вышла новая серия "Сватов". Украинские пользователи сети после выхода первой серии комедийного сериала на украинском языке возмущались и говорили, что такой поспешный ход только испортил качество контента. Тогда группа "1+1 media" решила не дублировать фильмы и сериалы на украинский, а переходить на него постепенно.

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