В Киеве с 1 января введён в действие закон о запрете российским судам доступа во внутренние воды Украины
1 января 2022, 09:59
На Украине с 1 января 2022 года начал действовать закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды страны. К внутренним речным водным путям на Украине относятся реки Днестр, Дунай, Днепр и другие.
Закон был принят Верховной радой Украины 3 декабря 2020 года. Документ размещен на сайте парламента.
Согласно его тексту, корабли под флагом "государства-агрессора" (на Украине имеют в виду Россию) отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны,- сообщает РИА Новости.
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