В Киеве с 1 января введён в действие закон о запрете российским судам доступа во внутренние воды Украины

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1 января 2022, 09:59

фото: pixabay.com

На Украине с 1 января 2022 года начал действовать закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды страны. К внутренним речным водным путям на Украине относятся реки Днестр, Дунай, Днепр и другие.

Закон был принят Верховной радой Украины 3 декабря 2020 года. Документ размещен на сайте парламента.

Согласно его тексту, корабли под флагом "государства-агрессора" (на Украине имеют в виду Россию) отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны,- сообщает РИА Новости.

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