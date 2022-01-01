Бывшие американские послы призвали Джозефа Байдена опубликовать список самых болезненных санкций против России

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1 января 2022, 09:09 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Более двадцати американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов Америки призвали президента Джозефа Байдена огласить список самых серьезных санкций, которые Белый дом подготовил против России в случае эскалации ситуации с Украиной.

Среди подписавших обращение к президенту США - бывшие американские послы в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, написавший книгу "Конец истории".

Их обращение опубликовал на своем сайте Атлантический совет — американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО.

Авторы заявления считают, что такой шаг повлияет на действия России. По их мнению, ответ в случае эскалации ситуации "должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину".

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