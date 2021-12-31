По инициативе Литвы заграждение из колючей проволоки установлено на 150 км границы с Белоруссией

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31 декабря 2021, 17:40

фото: pixabay.com

Более 150 километров границы Литвы с Белоруссией оборудовано заграждением из применяемой армией колючей проволоки с острыми лезвиями (концертины). Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас написал об установленном заграждении из колючей проволоки на границе с Белоруссией в последний день уходящего 2021 года в Facebook.

Отчитываясь о результатах, он добавил, что на 10 км установлено стационарное заграждение. Касчюнас написал в посте и о планах. По его данным, вся литовско-белорусская граница, протяженность которой составляет около 680 км, к осени 2022 года будет защищена заграждением и оснащена системами видеоконтроля. Система видеонаблюдения позволит эффективно контролировать нелегальную миграцию и контрабанду.

ТАСС напоминает, что Литва решила построить на границе с Белоруссией стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

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