Что такое Тонкинская Резолюция: и почему она стала одной из причин ухудшения репутации США

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31 декабря 2021, 13:16 Александр Крохмаль, Журналист

В соцсетях не раз спрашивали о том, что такое Тонкинская резолюция, и почему она фактически стала причиной падения репутации США в ХХ веке. Ответ на этот вопрос – неоднозначный. До сих пор никто не знает, что именно тогда случилось. Многие сведения были попросту сокрыты или искажены. Но известно только одно – именно эта резолюция послужила причиной для грядущей Вьетнамской войны, в которой едва не столкнулись между собой США и СССР. Пожалуй, этот момент можно назвать ключевым событием в истории Холодной войны. Напряжённость между сверхдержавами сохранялась достаточно серьёзная, вплоть до самого окончания конфликта.

Тонкинская резолюция была принята 7 августа 1964 году. Всё случилось из-за так называемых Тонкинских инцидентов. Тогда, 2 августа, в Южно-китайском море столкнулись сразу два флота – американский и северовьетнамский. Причём, в те же дни на территории Вьетнама шла опустошительная гражданская война. Коммунистическое (а на деле – тираническое) правительство Хо Ши Мина пыталось завладеть всеми землями Вьетнама. Проамериканские власти, существовавшие на юге страны, считались у «дядюшки Хо», недостойными жизни. По сути, вся эта операция предназначалась лишь для расширения власти самого Хо Ши Мина. 2 августа произошло столкновение двух флотов. Завязалась перестрелка. Факт морского боя подтвердился обеими сторонами. В Северном Вьетнаме про это говорили, как про попытку вторжения американских империалистов. В США заявляли, что нападение произошло как раз из-за атаки кораблей Хо Ши Мина, и именно коммунисты начали конфликт.

4 августа произошёл ещё один инцидент, но точных доказательств нападения северовьетнамского флота не имелось. Тогда в Тонкинском заливе начался мощный тропический шторм. Радары американского корабля «Мэддокс» вдруг стали показываться многочисленные цели, которые приближались к позициям флота США. Эсминцы открыли огонь по неведомому врагу. Но поднятые с авианосца самолёты не обнаружили никаких северовьетнамских судов. Ситуация была неясной. Непонятно было, кто именно пытался напасть на позиции американцев. Но президент США Линдон Джонсон пребывал в полной уверенности, что Хо Ши Мин предпринял и вторую атаку. Соответственно, это уже не случайное столкновение, а официальная агрессия. 5 августа по приказу президента, американская авиация ударила по позициям Северного Вьетнама. Началась уже настоящая война.

Далее последовало принятие Тонкинской резолюции американским правительством. По утверждению Линдона Джонсона, корабли США были «подлым образом» атакованы силами Хо Ши Мина. В Палате Представителей резолюцию приняли единогласно (416 голосов «за»). В Сенате её поддержали 88 политиков, и лишь двое выступили против. 10 августа Линдон Джонсон подписал резолюцию, и она вступила в силу. Документ предоставлял право американцам применять все имеющиеся силы для сохранения свободы всех стран, входящих в Договор коллективной безопасности Юго-Восточной Азии. В Южный Вьетнам были отправлены воинские контингенты. Начались бомбардировки территорий Северного Вьетнама. Официального объявления войны Хо Ши Мину так и не последовало. Но чем закончилась впоследствии эта история – знает уже, пожалуй, каждый.

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