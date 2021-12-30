Власти Бали будут высылать туристов за нарушение социальных ограничений в новогодние праздники

Власти провинции Бали намерены начать депортировать иностранных туристов за нарушение социальных ограничений в период празднования Нового года. Об этом в четверг сообщили представители СМИ.
Глава иммиграционной службы провинции Джамарули Манихурук призвал туристов быть готовыми к депортации в случае нарушения социальных ограничений в праздники. Власти Бали попросили людей соблюдать правила для борьбы с распространением штамма коронавируса нового типа "омикрон".
Отмечается, что за 2021 год руководство Бали приняло решение депортировать около двухсот иностранных туристов, семеро из которых нарушили коронавирусные ограничения.
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