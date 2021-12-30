В Бельгии «антиковидные» протестующие одержали победу

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30 декабря 2021, 16:25 Александр Крохмаль, Журналист

На фоне выявления африканского штамма «омикрон» во многих странах Европы снова ужесточаются антикоронавирусные ограничения. То и дело проходят разговоры о грядущем новом локдауне. Большая часть европейцев уже лишилась долгожданных новогодних празднований, а вместе с ними исчезло и радостное настроение. Но в Бельгии, благодаря протестам, удалось добиться снятия некоторых ограничений. Правда неизвестно, как именно это повлияет на эпидемиологическую ситуацию в будущем. Ведь коронавирус никуда не ушёл. «Омикрон» продолжает распространяться по всей Европе и становится, по сути, доминирующим штаммом мира.

На фоне выявления заболеваний африканского штамма, власти Бельгии хотели пойти на ужесточение карантинных мер. 23 декабря они ввели новые ограничения. Было объявлено о закрытии всех развлекательных центров: кинотеатров, концертных залов, казино и обычных театров. 26 декабря этот приказ должны были исполнить все организации. Но почти никто этого так и не сделал. 50 кинотеатров Брюсселя объявили акцию неподчинения и продолжили работать. В тот же день на улицы вышли тысячи людей. В результате дело дошло до столкновений с силовиками. Полицейские задержали более 50 человек. В интернете появились призывы к глобальному пересмотру «антиковидной» политики властей.

Уже на третий день после волнений, прокатившихся по всей Бельгии, Госсовет снял запреты на посещения театров и концертных залов. Аналитики полагают, что это решение является юридическим прецедентом, который может сыграть свою главную роль в будущем. В западных СМИ уже празднуют фактическую победу и говорят, что народ Бельгии, по сути, отстоял свои права и свободы. Но эпидемиологическая ситуация, между тем, остаётся серьёзной. На сегодня в Бельгии насчитывается более 2 миллионов заражённых коронавирусом. Почти 30 000 человек уже умерли за время пандемии.

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