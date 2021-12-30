«Омикрон» вытесняет все остальные коронавирусные варианты

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30 декабря 2021, 08:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Не прошло ещё даже месяца с момента обнаружения «омикрон» штамма, как этот вариант коронавируса уже стал доминирующим на планете.

Заразность новой «ковидной» версии действительно поражает. Она намного превышает уже известную всем индийскую «дельту». При этом, «омикрон» является менее опасной коронавирусной формой и почти не приводит к летальным исходам. Рекордный прирост африканского варианта был зафиксирован в США, Франции, Британии, Греции, Португалии и Италии. Ряд традиционных новогодних мероприятий пришлось отменить. Получается, что привычного Нового года во многих странах снова не случится, и 2022-й придётся встречать скромно в домашней обстановке. Это едва ли обрадует большинство людей, привыкших к громким и весёлым праздникам.

Ежедневный прирост больных «ковидом» в США составил уже 440 000 человек. Во Франции число заражённых превысило отметку в 179 000. Местный министр здравоохранения заявил, что ситуация может ухудшиться, и уже скоро количество заболевших за сутки будет выявляться более 250 000. В других странах Европы тоже зафиксированы рекордные показатели. Во многих городах Великобритании отменены все новогодние празднества. Но всё же британцы строгих мер ограничения не вводят, как и их французские партнёры. В Италии хоть и отменены общественные мероприятия, но частных встреч и посиделок это никак не касается. Люди надеются, что в скором времени «омикрон» окончательно победит все предыдущие варианты коронавируса, и фактически остановит пандемию.

Стремительное распространение африканского варианта уже коснулось европейских стран. Естественно, всё это может прийти в Россию, и не когда-нибудь, а в ближайшие недели. Медики опасаются, что «омикрон» спровоцирует очередную масштабную волну заболеваний. Российская система здравоохранения рискует столкнуться с серьёзной нагрузкой. Да и пришествие африканского штамма в нашу страну грозит более суровыми последствиями. Ведь в Европе большинство людей уже прошли вакцинацию. У нас же, как оказалось, многие вакцинам не доверяют. Общая ситуация с вакцинацией пока что не вызывает радости ни у правительства, ни у медработников.

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