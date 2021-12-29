В аниме «Акира» обнаружили тайные записи аниматора

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29 декабря 2021, 21:01 Александр Крохмаль, Журналист

Кадр из аниме «Акира» с той самой надписью

Бывает так, что даже над каким-нибудь простым мультфильмом, ведётся слишком много работы. И работа порою кажется невыносимой.

Все мультипликаторы и аниматоры – люди, и от перенапряжения рано или поздно срываются. Но некоторые из них, особенно японские, свой нервный срыв предпочитают скрывать. Вот, например, в аниме «Акира» обнаружил так называемый «крик души» аниматора, только лишь спустя 33 года после выхода проекта на экранах. Один из пользователей Твиттера обнаружил на 38-й минуте слова отчаяния. На коробке с медоборудованием стоит табличка с едва различимыми надписями. На первый взгляд кажется, что это латиница, но на самом деле – это японский. Редакторы провели детальный анализ и расшифровали текстовое послание.

«Зачем нам столько всего заполнять!» - гласят таинственные письмена анонима, «Прекратите!! Довольно!!» Это действительно похоже на тщательно сокрытый нервный срыв. Причём, известно, что японцы славятся своим спокойствием, и обычно всегда галантны и уважительны. Свою ярость они предпочитают прятать глубоко внутри. Имя и фамилия аниматора, оставившего послание, неизвестны. Но его можно понять. «Акира» была создана в 1982 году, и даже сейчас эта манга выглядит суперсовременной. Вполне вероятно, аниматора, который ответственен за скрытое послание, серьёзно напрягали на работе и заставляли в прямом смысле «батрачить по ночам». Вот он и решил, как говорится, слить душу. Общественность узнала об этом лишь только недавно. Возможно, что того художника уже нет в живых, но его послание, похоже, будет жить вечно.

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