В Швейцарии решили вернуть 70 млн долларов дочери экс-президента Узбекистана

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29 декабря 2021, 20:21 Источник: Наша газета

Фото: pixabay.com

Швейцарское правосудие вернет дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой часть ранее замороженных активов. Речь идет о десятках миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег.



В 2008 году Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. Против нее и людей из ее окружения были открыты уголовные дела по подозрению в отмывании денег. В марте прошлого года Ташкентский городской суд признал ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений». Каримовой было назначено наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы.



В рамках одного из эпизодов дела Федеральная прокуратура Швейцарии (MPC) в 2018 году распорядилась конфисковать свыше 550 миллионов долларов. Среди этих активов — депозит в размере 350 миллионов долларов в банке Lombard Odier на имя компании Takilant, бенефициарным владельцем которой является Гульнара Каримова.



На прошлой неделе Федеральный уголовный суд подтвердил блокировку более 293 миллионов долларов. При этом он также постановил, что около 70 миллионов долларов будут возвращены компании Takilant, так как не было установлено, что эти средства были получены в результате преступной деятельности.



Интересно, что адвокат Каримовой Грегуар Манжа остался этим решением недоволен.



«Это постановление — прежде всего, провал Федеральной прокуратуры в ее попытке воспользоваться произвольным задержанием [Каримовой] в Узбекистане в течение нескольких лет, чтобы конфисковать все ее активы, значительная часть которых должна быть ей возвращена», - заявил он.



Защитники Каримовой считают, что ее лишили свободы произвольно, и намерены добиться признания этого факта в ООН.





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