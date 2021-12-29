Госкомтелерадио Украины запретило ввоз пяти детских книг из России

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29 декабря 2021, 17:57 Источник: РИА Новости

книги, фото: pixels.com

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз пяти детских книг из России из-за «пропаганды государства-агрессора». Об этом сообщили в среду, 29 декабря, в пресс-службе ведомства.

«В частности, детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", которые импортер хотел распространять в Украине, проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что в произведении «365 сказок и стихов на каждый день» есть стихотворение, которое воспевает российские Вооруженные силы, «защищающие и спасающие человечество», в «Удивительных фактах» Л. Соколовой отдельная глава посвящена «великой императрице» Екатерине II, ее вкладу в увеличение российской армии и «захвату чужих территорий».

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