Военный эксперт Иван Коновалов о Вооружённых силах Украины: «Удивительная армия»

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29 декабря 2021, 10:16

фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов прокомментировал заявление бывшего начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о дефиците в армии Украины современного вооружения.

В эфире радио Sputnik Иван Коновалов сказал, что украинская армия при любом развитии событий не сможет обеспечить себя современным оружием по одной простой причине. По мнению эксперта, оборонно-промышленный комплекс Украины не имеет возможности обеспечить ВСУ хотя бы частично теми видами вооружений, которые производились там во времена СССР, а Запад не будет поставлять Украине того оружия, которое улучшило бы качество украинской армии. Они поставляют старое вооружение.

По оценке военного эксперта, "характер украинской армии удивительный". ВСУ не являются наследницей Советской Армии и не стали западной армией. Иван Коновалов заключил, что ситуация с армией на Украине никакая.

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