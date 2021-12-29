Госдеп потребовал от России немедленно освободить двух осужденных американцев

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29 декабря 2021, 09:55 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Госдепартамент США потребовал от российской стороны немедленно освободить задержанного в Москве три года назад американского гражданина Пола Уилана.

Представитель Госдепа Нед Прайс потребовал освободить другого осужденного в России американца Тревора Рида.

Прайс отметил, что три года назад Уилан приехал в Россию как турист «и был посажен в тюрьму и приговорен по ложным обвинениям».

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады, бывший морпех Пол Уилан был задержан в России 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. По версии следствия, ему передали флешку с данными, составляющими гостайну. Его задержали сразу после ее передачи. Американец объяснял, что думал - там будут материалы о его предыдущих поездках по России.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Суд установил, что американский разведчик Уилан пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в вузе ФСБ.

Наказание он отбывает в колонии в Мордовии.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил американского студента Тревора Рида к 9 годам колонии. В августе 2019 года Рида на Ленинградском шоссе задержали полицейские во время скандала со спутницами. После задержания он оказал сопротивление, напал на водителя патрульной машины. Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителей власти. Он также сидит в Мордовии.

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