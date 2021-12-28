Астролог Александр Зараев о последней беседе Путина с Байденом: «Разговор состоялся между двумя солнечными затмениями»

Аргументы Недели → В мире 13+

28 декабря 2021, 18:23

Фото: сайт Кремля

Президент Русской астрологической школы Александр Зараев в интервью «Аргументам Недели» рассказал о событиях уходящего 2021 года и о том, что нам ждать уже в самом ближайшем будущем.



– Что звёзды говорят о последнем разговоре Путина с Байденом?



– Разговор состоялся между двумя солнечными затмениями. Обычно в этот период происходит ряд таких, я бы сказал, «финтов» – обманных ходов, реверсивных движений. Поэтому то, что Байден сказал – Украину не будут принимать в НАТО и что он не будет поставлять им вооружение, – ещё не факт, что это произойдёт на самом деле. Ведь украинская тема – одна из козырных карт для американцев.



– А что тамошний президент?



– Когда в апреле 2019-го пришёл Зеленский, многие ждали, что он станет новым Наполеоном, который перестроит Украину. Я же говорил: расслабьтесь – у него сил может хватить только на два года. Уже в следующем году он растеряет весь свой кредит доверия и окончательно превратится в политический труп.



– А какая будет ситуация на Донбассе?



– К апрелю-маю нагнетание того, что сейчас там происходит, повторится снова, но уже в иной форме, ведь украинские войска теперь и вооружены по-другому, и задачи у них другие. В данный момент там относительное затишье длиной в полгода. Зимой украинцам не позволят активировать ситуацию, и они без команды не станут «кантовать» Европу, чтобы не оставить её в некотором смысле совсем без газа. Поэтому Америка и Украина будут ждать до весны.



Полностью текст интервью вы можете прочитать в материале «Астролог Зараев: коронавирус может адаптироваться к разным условиям, с ним человечеству придется жить несколько лет»





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