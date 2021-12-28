Избирательную систему в США планируют изменить в ближайшее время

Аргументы Недели → В мире 13+

28 декабря 2021, 17:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

В США, как и в Украине, будет меняться избирательная система. И так же, как и в соседней для РФ стране, в Штатах возможна ожесточённая борьба между фракциями.

Ожидается, что данный законопроект будет рассмотрен в Сенате уже в январе следующего года. Противники реформы полагают, что цель состоит в увеличении преимуществ для Демократической партии, являющейся на сегодняшний день правящей партией США. Борьба предстоит серьёзная, и это уже очевидно для каждого аналитика, мало-мальски разбирающегося в политологии. Вице-президент Камала Харрис призвала ускорить подготовку к реформам избирательной системы. Она считает, что эта инициатива полностью решит демократическую судьбу Штатов.

Харрис уже дала интервью для телекомпании CBS, в котором рассказала о своей верности так называемому «Акту для народа». Законопроект об избирательной реформе станет своеобразным тестом на способность команды Байдена контролировать свою фракцию в Сенате. Напомним, что популярность демократов знатно упала из-за решений действующего лидера по поводу Афганистана и многих других злободневных вопросов. Главная трудность «Акта для народа» состоит в том, что инициатива относится к числу законодательных. Для их принятия нужно одобрение 60-ти сенаторов из 100. Сейчас у демократов и республиканцев по 50 мест в Сенате. Получается, что оппоненты тоже должны уверовать в «Акт». Но республиканцы придерживаются другой точки зрения. Они решительно противодействуют идее демократов.

Согласно предложенному законопроекту, размеры избирательных округов в США должны определять не власти Штатов, а независимые коллегии. Люди, имеющие право голоса, будут автоматически регистрироваться, как избиратели. Что самое интересное и необычное, так это то, что голосовать позволят даже ранее судимым личностям. Американцам будет дано право включать себя в списки избирателей или удалять – самостоятельно, то есть по собственной воле. Последнее даже разрешается подросткам 16-17 лет, но при условии, что на момент проведения выборов им исполнится 18. Запрещается менять списки избирателей менее чем за 6 месяцев до выборов. Также будет ограничена возможность влияния богачей на ход мероприятий. СМИ и соцсети обяжут публиковать сведения о заказчиках политической рекламы. Все сведения о спонсорах будут так же раскрыты.

Республиканцы очень недовольны тем, что кандидатов будут обязывать раскрывать данные своих налоговых деклараций за последние 10 лет. То есть, никакие махинации уже не помогут. Это правило сразу же выводит «из строя» Дональда Трампа, который прилагал титанические усилия для того, чтобы его декларация не была опубликована. Он может попросту лишиться возможности стать президентом снова. Штаты также обяжут за 45 дней до выборов прислать бюллетени всем желающим голосовать по почте, в том числе американцам, живущим за рубежом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости