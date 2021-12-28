Новый год в Украине может начаться с серьёзных парламентских трудностей

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28 декабря 2021, 13:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Одной из самых главных тем начала 2022 года для Украины станет даже не проблема на Востоке, а ситуация вокруг парламентских выборов.

На данный момент в раде зарегистрирован законопроект об отсрочке применения Избирательного кодекса, утверждённого действующим лидером Владимиром Зеленским. Вышеупомянутый кодекс, объединивший законы о выборах президента, Верховной рады и местных органов власти, начали разрабатывать ещё 6 лет назад. Документ прошёл все этапы рассмотрения в Верховной раде, но не без скандалов и обвинений. В 2019 году он бы окончательно утверждён, как раз когда Зеленский занял свой пост главы государства. Кодекс предполагает, что парламентские выборы в Украине должны проходить по пропорциональной системе. Это означает, что избиратели голосуют за партии, а не за мажоритарных кандидатов. Партийные списки должны быть открытыми для всех.

Как это проходит? В самом начале предвыборной кампании партии распределяют своих кандидатов по региональным спискам, которые соответствуют 27-ми избирательным округам. В бюллетени две графы – выбор партии и номер кандидата из регионального списка. В Верховную раду проходят только те партии, которые набрали 5% и более голосов. Число депутатских мандатов определяются по специальной формуле. Что до кандидатов, то первые номера партийных списков становятся депутатами без всяких вопросов. Остальные проходят или не проходят уже вне зависимости от номеров в списках. Вся сложность в том, что данная система ещё ни разу не была испытана на практике, и по сути, представляет собой обычную проектировку. Более того, депутаты из группы «За будущее» рекомендуют отсрочить применение нового Избирательного кодекса. А ведь эти люди очень часто поддерживали партию «Слуга народа», которая на сегодня возглавляет Украину.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отнёсся к инициативе «За будущее» очень внимательно. По его мнению, это было здравое решение коллег. В ходе пресс-конференции по итогам парламентского года, он сказал, что пока рано отказываться от мажоритарной формы. «Народные депутаты считают, что сейчас на избирательных округах невозможно достичь узнаваемости кандидатов», - утверждает Арахамия, «Сегодня у мажоритарщика, которого в одном и том же округе избирали десять лет, округ увеличился в три раза. Получается, что ни он не знает людей, ни они его. Времени на знакомство попросту нет. Поэтому есть большая вероятность избрать совершенно случайных людей». Бывший вице-премьер Олег Рыбачук придерживается иного мнения. За «случайных людей» он как раз считает самовыдвиженцем-мажоритарщиков, которые меняют позиции «раз в неделю». К консенсусу пока что никто так и не пришёл, что говорит о возможности крупного политического скандала уже в ближайшие дни.

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