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Талибы открыли огонь по устроившим протест в Кабуле женщинам

, 10:16 Источник: Asvaka

Талибы открыли огонь по устроившим протест в Кабуле женщинам
талибы, STR/XinHua

Члены запрещенного в России движения "Талибан", захватившего ранее власть в Афганистане, открыли огонь по женщинам, которые утром во вторник, 28 декабря, организовали демонстрацию в Кабуле.

Происшествие случилось недалеко от больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. К настоящему моменту данных о жертвах или пострадавших в результате случившегося не поступало.

Ранее стало известно, что группа женщин провела в Кабуле акцию протеста с требованием соблюдать их права, а также улучшить условия жизни. Жительницы афганской столицы также подчеркнули, что "ненавидят дискриминацию".

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