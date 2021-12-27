Павел Климкин объяснил, почему реальная «большая война» между Россией и Украиной невозможна

Аргументы Недели → В мире 13+

27 декабря 2021, 17:34 Источник: РБК

Павел Климкин, фото: Тwitter.com/pavloklimkin

Реальная «большая война» между Россией и Украиной невозможна, так как для Российской Федерации могут быть очень большие риски. Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил в программе «Реальная политика» на телеканале «Украина 24», что в Кремле намерены поставить Запад и Украину «на растяжку», но реальная «большая война» невозможна.

По мнению Климкина, «Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками», и внутри России это никогда не будет воспринято. «Путин всегда работает с целью взять на себя чётко просчитанный риск, а большая атака на Украину идёт дальше этого просчитанного риска», — считает Павел Климкин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости