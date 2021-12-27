Жерару Депардье исполнилось 73 года

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27 декабря 2021, 15:34 Наталья Полянская

Фото: globallookpress.com, Thierry Roge, Жерар Депардье

Сегодня свой день рождения отмечает один из самых плодотворных актёров современности Жерар Депардье. Ему исполняется 73 года.

Жерар родился 27 декабря 1948 года во Франции. Его отец был жестянщиком. После рождения Жерара отец начал пить и нередко пропадал из дома, оставляя жену одну с тремя детьми. Несколько лет спустя, в семье родились ещё трое детей.

Родители были очень часто неприветливы и холодны в отношениях с детьми и обычно оставляли их одних. В начальной школе Жерар сначала учился хорошо, хотя проблемы с речью делали его часто неуверенным в себе. Школьные каникулы он проводил в общественных туалетах аэропорта Орли в пригороде Парижа, где его бабушка работала дежурной. Родители как могли заботились о Жераре, но со временем его поведение и успеваемость в школе сильно ухудшились, причём до такой степени, что его оставили на второй год в средней школе.

Осенью 1962 года Жерар Депардье начал работать наборщиком в типографии города Шатору. В то самое время он продолжал проводить много времени на американской военной базе и с военными. Когда в городе открылась боксёрская студия, он начал заниматься боксом.

Депардье сначала отказался, но в течение трёх дней передумал — и, не сообщив родителям, поехал в столицу и остановился на квартире друга, который учился на курсах актёрского искусства. Ради интереса он пошёл вместе с другом посмотреть курсы и на школу, в которой тот учился. Тогда же Депардье начал совершенствовать себя как актёр: исправлял произношение, интонацию и экспрессивность, с увлечением читал французскую классику.

В 1967 году Жерар Депардье впервые снялся в кинематографе, сыграв главную роль битника в короткометражке «Битник и пижон» режиссёра Роже Ленара.

Депардье создал образы героев, которые выбирали в качестве единственного способа противостоять современному миру насилие, в чём сумел достичь высокого трагизма. В 1984 году в качестве режиссёра снял фильм «Тартюф», где исполнил главную роль, а в 1999 — «Мост между двумя берегами».

В июне 2013 года на закрытии Московского кинофестиваля Депардье представлял российско-французский исторический фильм «Распутин», в котором сыграл главную роль.

Приблизительно осенью 1968 года Депардье познакомился в Париже со студенткой школы Коше — Элизабет Гиньо. Их брак продлился 26 лет. По утверждению самого Депардье, всего у него двадцать детей от десяти разных женщин, от некоторых матерей он откупился деньгами.

Кроме того, Жерар является гражданином трех государств: Бельгии, России и Алжира.

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