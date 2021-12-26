Вице-президент США Камала Харрис пообещала наказать Россию небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине. В воскресенье в эфире телеканала CBS Харрис отметила, что Соединённые Штаты согласовывают свою позицию с союзниками и напрямую доводят информацию до сведения российских властей.
Камала Харрис заявила: "Мы напрямую разговариваем с Москвой и очень чётко даём понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины. Мы отстаиваем её территориальную целостность".
На вопрос, случится ли в ближайшие несколько недель "горячая война в Европе", вице-президент США заявила, что Россию могут ждать санкции, которых ещё не было ранее из-за ситуации на Украине.
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