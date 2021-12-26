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26 декабря 2021, 23:05 Источник: РИА Новости

Камала Харрис, globallookpress.com

Вице-президент США Камала Харрис пообещала наказать Россию небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине.

В воскресенье в эфире телеканала CBS Харрис отметила, что Соединённые Штаты согласовывают свою позицию с союзниками и напрямую доводят информацию до сведения российских властей.

Камала Харрис заявила: "Мы напрямую разговариваем с Москвой и очень чётко даём понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины. Мы отстаиваем её территориальную целостность".

На вопрос, случится ли в ближайшие несколько недель "горячая война в Европе", вице-президент США заявила, что Россию могут ждать санкции, которых ещё не было ранее из-за ситуации на Украине.

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