Сопротивление талибам в Афганистане нарастает

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26 декабря 2021, 22:38 Александр Крохмаль, Журналист Источник: nsnet.ru

В захваченном преступниками из экстремистского формирования «Талибан» (запрещено в РФ) Афганистане, стремительно нарастает сопротивление. ФНС во главе с лидером партизан Ахмадом Масудом собираются бороться до конца. Если раньше в сопротивлении заявляли, что с талибами можно договориться, то сейчас ситуация изменилась. Экстремистов воспринимают, как прямую угрозу всему афганскому народу. За прошедшие 9 дней войска ФНС нанесли по исламистам решительные удары. По последним данным, были уничтожены 73 боевика, и ранено где-то около сотни. По словам представителя ФНС, Сибгатуллы Ахмади, операции ополченцев проводились в 23 из 34-х провинций Афганистана.

Как заявили повстанцы (а точнее – приверженцы законной власти), «все предпринятые атаки проводились для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения». При этом, было упомянуто, что никакого материального ущерба так же не случилось. Но и в ФНС понесли потери. Сопротивленцы утверждают, что погибло до 7 человек. В ответ на нападения, талибы усилили террор среди местного населения. Они начали обыскивать почти каждый дом в провинции Панджшер и в других регионах, где особенно сильны антиталибские настроения. В ФНС уверены, что победа над экстремистами близка. «Те, кто сейчас правят страной - явно не в большинстве»,- заявляют в сопротивлении, «Они не имеют права называть себя народом Афганистана».

На самом деле, талибов в стране признало лишь меньшая часть населения. Большинство же воспринимает радикалов, как захватчиков и оккупантов. Люди вынуждены мириться с тираническими устоями, насаждаемыми исламистским правительством. Многие надеются, что рано или поздно, ФНС возьмёт верх и разожжёт пламя восстания по всему государству.

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