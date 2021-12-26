Тайские тюрьмы – ад на Земле

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26 декабря 2021, 20:14 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: REUTERS/Jorge Silva

В последнее время всё чаще и чаще говорят про ужасы и кошмары российских тюрем.

Правозащитники призывают обратить на это максимум внимания. В интернете то и дело возникают посты с требованиями усилить контроль над структурами ФСИН. Безусловно, ситуация с российскими тюрьмами требует корректировок. Президент уже упомянул, что пытки и бичевания, творящиеся в зонах строгого режима, должны быть пресечены немедленно. Но если в России, эту проблему теперь рассматривают на высшем уровне, то в далёком Таиланде всё остаётся по-прежнему. В Королевстве Раттанакасин, обители буддизма и «вечного спокойствия», до сих пор находятся самые жуткие тюрьмы в истории. Правозащитники конечно же предпринимают попытки надавить на местную власть и прекратить произвол, но как правило, они сами оказываются в тех же тюрьмах. В Таиланде демократия и свобода – понятия относительные. Ведь за решётку там можно угодить даже за самый малейший проступок.

Эксперты в изучении Таиланда предупреждают, что в этой стране можно с лёгкостью попасть в лапы местных силовиков. И в этом случае, человека уже ничто не спасёт. Тюрьмы, которые существуют в данном государстве, подобны концлагерям Японии во время Второй Мировой. Впрочем, и местное правительство стоит слишком далеко от западных или европейских идеалов. Неуважительно отозвался о короле – в тюрьму, украл кусок хлеба – в тюрьму (причём на 5 лет), похлопал по плечу местного жителя, и тому это не понравилось – снова в тюрьму. Всё, что творится в Таиланде, по сути, далеко не только от идеалов демократии, но и от человечности в целом. Мировому сообществу следует обращать на это больше внимания. Ведь в тайских тюрьмах люди нередко становятся «мальчиками для битья». Как уже говорилось выше, за решётку можно угодить за малейшую провинность. Неоплата страховки или штрафа так же входит в список преступлений, за которые можно попасть в эти худшие области вселенной.

Начнём с того, что заключённым тайских тюрем не дают адвокатов. Если попал на зону, значит, ты, по сути, целиком и полностью во власти местных сил. А местные стражи нередко подобны адским цепным псам. Только и ждут, пока ты сломаешься и погибнешь. Ничто тебя не спасёт, ничто не убережёт, ничто не сохранит. Остаётся надеяться только на чудо. У заключённых в Таиланде изымается практически всё. Им не дают пользоваться телефонами и другой аппаратурой. Людей содержат в общих камерах десятками. Нередко в одном узком пространстве оказывается по 20-30 человек. Всё это напоминает ужасы японских милитаристов во время вторжения в Нанкин. Страшно то, что тайские власти творят подобное с собственными соотечественниками. Впрочем, если заключённый – иностранец, с ним обходятся в сотню раз хуже. Очень часто в тайских тюрьмах проходят массовые изнасилования. Особенной популярностью пользуются леди-бои, которых обычно отправляют в мужские зоны. Изнасилования в местных КСР – это норма жизни.

Антисанитария и болезни – вечные спутники местных заключённых. Ведь в тайских тюрьмах не существует канализации. В каждой камере есть только одна дыра, через которую можно справлять нужду. Но большинство местных узников предпочитают ходить в туалет «где-то в уголке». В случае болезни одного из заключённых, к нему могут даже не допустить врача. Охранники тюрем бесчинствуют и с радостью избивают тюремных обитателей. Так же, как и на свободе, в местных зонах можно спокойно получить кару даже за малейший проступок. Часто стражи предпочитают избиения палками. Естественно, никакую медицинскую помощь избитые не получают. В полумёртвом состоянии их обычно отправляют обратно в общие камеры. Местные надсмотрщики, стоит сказать, те ещё звери. Если родственники заключённых посылают какую-либо подачку, охранники могут с лёгкостью забрать её себе. По их мнению, узникам уже нечего терять, и они вполне могут обойтись без «лишнего».

До СМИ доходили слухи, что в тайских тюрьмах устраивались аналоги гладиаторских поединков. Местная администрация предпочитает закрывать глаза на все творящиеся ужасы. Более того, некоторые тюремные директора даже потворствуют насильникам из охраны и радуются, когда те причиняют узникам боль. Как бы юристы и правозащитники ни работали над ситуацией, положение заключённых в тайских тюрьмах остаётся ужасающим. Король и его семья никак не реагируют на положение узников. Монарх предпочитают думать лишь о собственном благополучии. Об этом не раз уже упоминали протестующие на улицах крупных городов Таиланда. Не стоит забывать, что уже 2 года в этой древней стране проходят массовые акции протестов. Недовольные обращают внимание на все зверства, творящиеся в тюрьмах и на свободе, и требуют ограничить полномочия короля. Но вероятно, их движение обречено. И скорее всего, они сами окажутся узниками этих самых тюрем.

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