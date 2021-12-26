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В Североатлантическом альянсе сообщили, что Йенс Столтенберг принял решение созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января

, 20:19

В Североатлантическом альянсе сообщили, что Йенс Столтенберг принял решение созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января
фото из соцсетей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг как председатель Совета Россия-НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года. Эту информацию в воскресенье огласили в пресс-службе Североатлантического альянса.

По данным НАТО, альянс находится в контакте с Россией по вопросу организации этой встречи.

Источник РИА Новости в блоке напомнил позицию альянса о том, что "любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, проходить в координации с европейскими партнерами НАТО".

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