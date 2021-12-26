Депутат Госдумы Чепа прокомментировал заявление Путина о красных линиях в вопросах безопасности

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26 декабря 2021, 18:28

Александр Чепа, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Россию «припёрли» в вопросах безопасности к такой линии, что «двигаться уже некуда».

Чепа считает, что президент России «чётко обозначил условия, нарушение которых создаёт опасную ситуацию и нарушает тот слабый баланс безопасности, существующий в Европе и в мире».

Парламентарий полагает, что в случае дальнейшего продвижения НАТО к российским границам необходимо будет принимать меры защиты, для которой «у нас, как сказал президент, есть все технические средства». В беседе с RT Чепа отметил, что в аналогичных случаях возникают настолько опасные ситуации, в которых провокации и ошибки грозят необратимыми последствиями.

Депутат Госдумы уверен, что заявление Путина адресовано в первую очередь к США.

«Хотя США и находятся за океаном, и они привыкли создавать конфликтные ситуации в регионах, так называемый «управляемый хаос», в России это не получится», — заключил он.

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