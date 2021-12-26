Пушков считает условием для успешных переговоров между Россией и НАТО хорошие договорённости с США

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26 декабря 2021, 16:59 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал сообщения о возможном проведении заседания Совета Россия — НАТО 12-13 января. Эту дату заседания Совета Россия — НАТО назвало турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе, уточнив её определил генсек Альянса Йенс Столтенберг, являющийся по совместительству председателем Совета.

Сенатор Алексей Пушков напомнил, что он возглавлял в течение пяти лет делегацию России в ПАСЕ и тогда же входил в состав и был руководителем российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также долгое время участвовал в диалоге Россия- НАТО. По своему опыту он отлично знает, "что международные организации, где у Запада сильные позиции,- самое сложное место для достижения договоренностей в условиях острого кризиса".

"В Совете Россия-НАТО Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, причем все они, пусть и в разной степени, настроены против позиции России",- написал политик в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, "иногда говорят, что даже самые убежденные противники гарантий - страны Восточной Европы - будут ориентироваться на позицию США". "Но, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему - не более того. И по Украине, и по ряду других проблем они - наши противники, и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только когда и если будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе",- объяснил сенатор.

Пушков добавил, что "до этого момента они будут пытаться повлиять на позицию США, а также других стран-лидеров НАТО в пользу своего подхода, отрицающего гарантии". "Так что заседание Совета вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению",- полагает сенатор.

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