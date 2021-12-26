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26 декабря 2021, 15:59

Каролос Папульяс, фото: Wassilios Aswestopoulos, globallookpress.com

Ушёл из жизни бывший президент Греции Каролос Папульяс. Каролос Папульяс скончался в возрасте 92 лет. Папульяс являлся президентом Греции десять лет, с 2005 по 2015 год.

О смерти бывшего греческого президента сообщило в воскресенье, 26 декабря, Афинское агентство новостей (АМНА).

Соболезнования в связи со смертью Каролоса Папульяса выразила действующий президент Греции Катерина Сакелларопулу. Она заявила, что "участие Каролоса Папульяса в национальном Сопротивлении и в борьбе против диктатуры были определяющими в его судьбе, отражая его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он последовательно отстаивал на протяжении всей своей карьеры".

Она отметила, что Папульяс занимал пост президента Греции два срока подряд и своим моральным обликом и поведением оказал честь этому высшему государственному институту власти, решительно защищая социальную сплоченность и национальное единство,- передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сакелларопулу.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Папульяса великим греком и патриотом страны. "Он был президентом единства, доброты, а также решимости",- подчеркнул премьер.

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