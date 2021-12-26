В КНР продолжается борьба с геймерством

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26 декабря 2021, 12:59 Александр Крохмаль, Журналист

Компания Valve не сообщало о закрытии в Китае платформы Steam. Но тем не менее, все сервисы её международной версии были заблокированы.

То, что случилось – это ещё одна попытка Си Цзиньпина объявить войну геймерскому промыслу и воспрепятствовать «западным идеалам». Пользователи Reddit уже сообщили, что на территории КНР стали недоступны цифровой магазин Steam и страница целого сообщества. Как сообщается, геймеры из этой страны могут пользоваться локальной версией платформы, запущенной ещё в феврале 2021 года. В ней на данном этапе доступны 57 игр, включая всемирно известную Dota2 и Counter-Strike: GO.

В самой республике новость о блокировке встретили с большим недовольством. Геймерам пришлась не по нраву новая порция ограничений. Особенно разочарованными выглядели несовершеннолетние игроки. В этом году им и так досталось по полной программе от правящего совета КПК. Детям значительно сократили игровое время (до трёх часов в неделю), а заодно и запретили вести онлайн-стримы. Ограничения, касающиеся Steam, едва не разгневали любителей жестоких игр и в частности слэшеров. Ведь в китайском клиенте платформы практически нет никаких проектов с обилием экшна и крови.

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