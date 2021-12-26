Откуда пошли истоки японского военного гимна – «Баттотай»

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26 декабря 2021, 12:47 Александр Крохмаль, Журналист

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Во времена военного императора Хирохито в армии Восходящего Солнца очень часто звучал один громогласный и очень вдохновляющий гимн.

Назывался он «Баттотай». Сейчас его можно спокойно найти на просторах интернета. По своей музыкальной составляющей он похож на европейский, хотя в мелодии чувствуются и восточные мотивы. Увы, но у гимна не слишком хорошая репутация. К примеру, в Китае он ассоциируется с захватчиками Хирохито и с военными преступлениями. Впрочем, в других странах, некогда оккупированных «фашистской» Японией, данная музыка тоже не вызывает восторга. Некоторые ошибочно полагают, что «Баттотай» был создан во времена Хирохито, как раз для того, чтобы заставлять их яростнее сражаться и нести смерть всему живому. Но на самом деле это далеко не так. У гимна более интересная история, и с японским милитаро-фашизмом она практически никак не связана.

Песня «Баттотай» была написана в 1885 году, за несколько десятков лет до рождения военного преступника Хирохито. Автором строк являлся учитель и литературовед по имени Тояма Масакадзу. Первые же строки песни как раз рассказывают о величии армии японского императора. И это не удивительно, ведь главные герои сего музыкального произведения – бесстрашные меченосцы отряда «Баттотай»; своеобразной спецгруппы, которая была создана императором Муцухито для борьбы с повстанцами из самурайских кланов. Их военные успехи привели к тому, что они стали героями легенд и соответственно, музыкальных работ. Сама музыка гимна, посвящённого отважным мечникам императора, приписывается Шарлю Леру, известному французскому композитору времён Реставрации Мэйдзи. Песня быстро завоевала популярность и даже стала объектом для подражания. Некоторые композиторы и музыканты охотно перенимали от неё некоторые элементы. В японской императорской армии марш одобрили, и вскоре «Баттотай» превратился в официальный военный гимн. При Хирохито данный гимн действительно был популярен, но приписывать его к продукции фашизма стоит едва ли.

На сегодня это произведение – скорее раритет. Оно уже не используется в имперских войсках. Тем более, что никакого милитаризма у Страны Восходящего Солнца нет как такового. Этому безумию положила конец Вторая Мировая война. Но иногда «Баттотай» всё же звучит в рядах нынешней японской полиции и сухопутных сил обороны, созданных для обеспечения безопасности островов.

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