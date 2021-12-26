В Афганистане продолжается дискриминация женского пола

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26 декабря 2021, 12:00 Александр Крохмаль, Журналист

Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан»* продолжает устраивать массовую дискриминацию женщин в Афганистане. Ситуация ухудшается буквально с каждой неделей, и неизвестно, что ждёт жителей страны уже в ближайший месяц. Министерство исламской ориентации, организованное экстремистами, утвердило новые правила, согласно котором женщин теперь запрещено возить в автомобилях без хиджабов. При этом, они умудрились запретить и прослушивание музыки. Музыка, в буквальном смысле, является запрещённой на территории Афганистана.

Что до вопросов женского пола, то это выглядит настоящей дискриминацией и прямым нарушением прав человека, на которое стоит обратить внимание международному сообществу. Женщинам запрещено появляться без хиджаба, где бы то ни было. За малейшую провинность их могут запросто убить. Помимо этого, в стране уже давно не существует министерства по делам женщин, которое хоть как-то регулировало их права. Им нельзя даже просто проводить время с мужчинами в отелях и ресторанах. Все принятые законы уже доведены до сведения граждан, и в особенности до водителей, которым наказали следить за исполнением приказов правительства.

Но большинство афганцев всё так же не поддерживает «Талибан»*. Исламистов там воспринимают едва ли не как японцев в осаждённом Нанкине 1937 года. Соответственно, и все принимаемые законы кажутся «проектами оккупантов».

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