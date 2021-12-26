Американец, оскорбивший Байдена во время рождественской линии, назвал свое высказывание шуткой

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26 декабря 2021, 09:59 Источник: The Oregonian

Джо Байден, Фото: Doug Mills/globallookpress.com

Бывший американский полицейский Джаред Шмек, обратившийся в ходе рождественского звонка к президенту США Джо Байдену и его супруге с оскорбительным лозунгом, объяснил свое поведение.



Во время разговора американец поздравил президентскую чету с наступающим праздником, употребив лозунг противников демократов: «Вперед, Брэндон». Также эту фразу можно перевести, как «К черту Джо Байдена».

В свою очередь, Шмек назвал свое высказывание «шуткой». Бывший полицейский не ожидал, что его разговор с президентом привлечет столько внимания, вплоть до звонков с угрозами в его адрес. Он отметил, что просто «воспользовался свободой слова».

«Я ничего не имею против Байдена, однако я расстроен, так как считаю, что он мог бы выполнять свою работу лучше»,- пояснил мужчина.

Американец считает, что в его словах не было грубости и неуважения.

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