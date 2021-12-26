Аргументы Недели В мире 13+

Американец, оскорбивший Байдена во время рождественской линии, назвал свое высказывание шуткой

, 09:59 Источник: The Oregonian

Американец, оскорбивший Байдена во время рождественской линии, назвал свое высказывание шуткой
Джо Байден, Фото: Doug Mills/globallookpress.com

Бывший американский полицейский Джаред Шмек, обратившийся в ходе рождественского звонка к президенту США Джо Байдену и его супруге с оскорбительным лозунгом, объяснил свое поведение.

Во время разговора американец поздравил президентскую чету с наступающим праздником, употребив лозунг противников демократов: «Вперед, Брэндон». Также эту фразу можно перевести, как «К черту Джо Байдена».

В свою очередь, Шмек назвал свое высказывание «шуткой». Бывший полицейский не ожидал, что его разговор с президентом привлечет столько внимания, вплоть до звонков с угрозами в его адрес. Он отметил, что просто «воспользовался свободой слова».

«Я ничего не имею против Байдена, однако я расстроен, так как считаю, что он мог бы выполнять свою работу лучше»,- пояснил мужчина. 

Американец считает, что в его словах не было грубости и неуважения. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море

Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия доминирует в Азовском море. По его словам, в случае вооруженного конфликта Москва будет активно использовать это для оказания давления на южные города, которые там находятся.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество