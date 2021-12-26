Американец, оскорбивший Байдена во время рождественской линии, назвал свое высказывание шуткой
26 декабря 2021, 09:59Источник:
The Oregonian
Бывший американский полицейский Джаред Шмек, обратившийся в ходе рождественского звонка к президенту США Джо Байдену и его супруге с оскорбительным лозунгом, объяснил свое поведение.
Во время разговора американец поздравил президентскую чету с наступающим праздником, употребив лозунг противников демократов: «Вперед, Брэндон». Также эту фразу можно перевести, как «К черту Джо Байдена».
В свою очередь, Шмек назвал свое высказывание «шуткой». Бывший полицейскийне ожидал, что его разговор с президентом привлечет столько внимания, вплоть до звонков с угрозами в его адрес. Он отметил, что просто «воспользовался свободой слова».
«Я ничего не имею против Байдена, однако я расстроен, так как считаю, что он мог бы выполнять свою работу лучше»,- пояснил мужчина.
Американец считает, что в его словах не было грубости и неуважения.
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