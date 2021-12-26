Депутат Рады Гончаренко заявил о начале «возвращения» Кубани

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26 декабря 2021, 09:34

флаг Украины, фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина начала процесс «возвращения» Кубани. Политик подал в парламент постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения этого региона.

«В районе Кремля из космоса может наблюдаться странное свечение … Это будет пылать от моего [заявления – прим. ред.] о Кубани. Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами»,- написал в своем Телеграм-канале.

Гончаренко отметил, что украинцы должны помнить о советских преступлениях. Он призвал народных депутатов поддержать его постановление.

Напомним, что в 2019 году в Верховной раде создали межфракционное объединение «Кубань», которое будет заниматься разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле этнических территорий и этнических украинцев». В первую очередь политики были намерены заняться Кубанью.

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