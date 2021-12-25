Афганские талибы ведут с Казахстаном переговоры о создании совместной торговой палаты

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» ( запрещенная в РФ террористическая организация) ведет с Казахстаном переговоры о создании совместной торговой палаты. Об этом сообщил в субботу министр промышленности и торговли временного правительства Афганистана Нуриддин Азизи. Накануне Кабул провел консультации с министром торговли и интеграции РК Бахытом Султановым.
«Мы предпринимаем усилия для создания совместной торговой палаты, обсуждаем экспорт афганской сельскохозяйственной продукции в Казахстан и способы облегчения перевода средств через банки. Открытие в Кабуле филиалов казахстанских банков и возобновление работы воздушного коридора между Афганистаном и Казахстаном также могут способствовать укреплению наших торговых связей»,- цитирует Азизи местный телеканал Tolo News.
Казахстанский министр торговли в свою очередь сообщил, что объем торговли между странами за последние 10 месяцев снизился на 27%.
«Мы хотим расширить торговлю между Казахстаном и Афганистаном, а также выйти на рынки стран Южной Азии»,- заявил Султанов.
Ранее сообщалось, что талибы запретили включать музыку в автомобилях, а также пускать в салон авто женщин без хиджаба.
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