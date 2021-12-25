Китай до сих пор остаётся загадкой в плане коронавируса

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25 декабря 2021, 20:19 Александр Крохмаль, Журналист

КНР является местом зарождения опаснейшей коронавирусной заразы. Но местные власти продолжают скрывать правду и не разглашать информацию, которая стала бы, возможно, спасительной для всего человечества. Что именно творилось в Китае во время коронавирусной эпидемии, мы до сих пор не имеем понятия. Известно, что за всю пандемию там было официально зарегистрировано 113 528 человек, заражённых «ковидом». Умерло всего лишь 4849. Между тем, во всех остальных странах коронавирус привёл к массовой смертности и к демографической катастрофе. Экономический удар был более, чем сильный для всей человеческой цивилизации. Но Китай совершенно загадочным образом оказался победителем эпидемии. Эксперты активно спорят по поводу возможности такого уникального исхода для самой густонаселённой страны в мире.

На самом деле коронавирусная проблема для Китая – это очень больная тема. Си Цзиньпин и его руководство постоянно отнекивались от прямой вины за распространение вируса по планете. Экспертов из ВОЗ так и не пустили в злополучную Уханьскую лабораторию, в которой вероятно, и был создан Covid-19. Все сведения по поводу происхождения коронавируса причислены к государственным тайнам. Но если китайцам нечего скрывать, и если, как они утверждают, их прямой вины в пандемии попросту нет, то тогда зачем все эти тайны и загадки? Аналитики в полной уверенности, что КНР несёт ответственность за гибель миллионов и за заражение почти миллиарда жителей планеты. В этом случае, стоит понять резкие слова Дональда Трампа, экс-президента США, который призывал КПК к масштабной компенсации всему человечеству. Трампа поддерживали миллионы пользователей соцсетей.

К тому же есть такие сведения, что «ковид» на территории Китая до сих пор ещё актуален, и продолжает распространяться. То и дело появляются сведения о вспышке коронавируса в какой-нибудь из провинций КНР. Обычно власти реагируют соответствующе, и начинают переходить к глобальным локдаунам. Армия контролирует ситуацию на улицах. Действия полиции фактически никем не ограничены. На самом деле, это действительно странно, что страна с почти миллиардным населением и с жуткой антисанитарией в провинциальных областях, вдруг сумела избежать массовой смертности, а Индия с почти такой же атмосферой в периферии, почему-то познала на себе всю тяжесть пандемии.

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