Папа Римский Франциск призвал молиться за Украину, которой грозят «метастазы гангренозного конфликта»

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25 декабря 2021, 17:00 Источник: ТАСС

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Папа Римский Франциск в субботу, 25 декабря, выступил с Рождественским обращением. Понтифик обратился к верующим с балкона собора Святого Петра в Ватикане. Хотя в Ватикане сегодня, когда католики отмечают Рождество, шёл дождь, верующие люди собрались послушать Папу.

Глава Римско-католической церкви призвал мировое сообщество к ведению диалога для разрешения конфликтов.

Папа Римский Франциск отметил, что в период пандемии способность людей к поддержанию социальных отношений подвергается испытанию. Появилась тенденция замыкаться в себе, отказываться от выхода в свет, встреч друг с другом.

По словам понтифика, даже на международном уровне существует риск нежелания говорить друг с другом, риск того, что для решения серьезного кризиса придется идти короткими путями, а не более длинными путями диалога.

Понтифик пояснил, что нежелание вести диалог приведет к разрешению конфликтов и получению общих и долгосрочных выгод.

Пара Римский Франциск упомянул Афганистан, Сирию, Ливию, Ирак, Йемен, Ближний Восток, Мьянму, африканские страны и свой родной южноамериканский континент.

Понтифик призвал молиться за Украину, чтобы метастазы гангренозного конфликта не распространились по этой стране.

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