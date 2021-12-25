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Глава СК РФ Александр Бастрыкин и артистка Мирей Матье поздравили друг друга с наступающим Новым годом

, 14:08 Источник: СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин и артистка Мирей Матье поздравили друг друга с наступающим Новым годом
Мирей Матье, Tobias Hase/dpa

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу, 25 декабря, поговорил по телефону с французской певицей Мирей Матье. Собеседники поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Александр Бастрыкин и Мирей Матье в рамках телефонной беседы обсудили значимость духовной составляющей в жизни каждого человека, а также творчество музыкальных исполнителей. Председатель СК РФ поздравил французскую артистку и всех католиков с Рождеством Христовым, пожелав им всего самого доброго и светлого.

Мирей Матье в свою очередь поблагодарила Александра Бастрыкина за внимание к важным вопросам и поздравила его и всех сотрудников ведомства с наступающим Новым годом.

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