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25 декабря 2021, 11:38

фото: Hendrik Schmidt, globallookpress.com

Британские энергетики заявили о «национальном кризисе» из-за России. Главы британских энергетических компаний EDF и Good Energy и отраслевой ассоциации Energy UK попросили власти Великобритании принять меры после скачка оптовых цен, который «поставил отрасль на грань,- пишет The Telegraph.

Исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон заявил: «Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели».

Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек предупредила, что цена газа будет самой большой проблемой, с которой экономика Сединённого королевства столкнется весной. Подорожание стоимости голубого топлива повлияет на жизнь обычных граждан страны, которым грозит увеличение платежек на 50%.

«Казначейству Великобритании необходимо предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса и экономической безопасности, а также ради людей», — сказала Эмма Пинчбек.

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