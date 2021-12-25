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Политолог Андрей Головачев: взаимные обвинения политических противников в измене – признак надвигающейся войны на Украине

, 10:55

Политолог Андрей Головачев: взаимные обвинения политических противников в измене – признак надвигающейся войны на Украине
фото из соцсети

Украинский политолог Андрей Головачев назвал свидетельства скорого, по его мнению, неизбежного раскола Украины и признак надвигающейся гражданской войны. Головачев в своем аккаунте в Facebook написал, что в качестве технического приема борьбы за власть на Украине активно используются уголовные дела о государственной измене против чиновников.

"Это и погубит государство",- выразил эксперт свою точку зрения. По словам Головачева, "взаимные обвинения политических противников в измене – верный признак надвигающейся Руины, фактически считающийся гражданской войной на Украине",- сообщает Общественная служба новостей.

Политолог считает, что все эти обвинения не имеют никакого законного основания, и применяются в стране в качестве инструмента в борьбе за власть.

Эксперт заметил, что стоит за всем этим президент Украины Владимир Зеленский. Как полагает Головачев, скоро обвинение в госизмене на Украине станет трендом, который уйдёт в регионы, посеяв в обществе страх и подозрение.

Политолог написал, что топор войны раскопал Зеленский и, вероятно, он плохо понимает последствия своих действий. Эксперт заключил, что это приведет к тому, что будущие выборы президента и в Раду на Украине из-за отказа политических сторон признавать свое поражение, грозят развалом страны.

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