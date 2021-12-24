Посольство РФ в Киеве направило ноту в МИД Украины из-за теракта у российского генконсульства во Львове

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24 декабря 2021, 22:19

Mария Захарова, фото МFA Russia, globallookpress.com

Посольство РФ в Киеве в пятницу направило в МИД Украины ноту с требованием принять срочные меры по усилению безопасности здания и сотрудников российского генконсульства во Львове. Во Львове в ночь на пятницу произошёл теракт.

Злоумышленники бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства РФ во Львове. Следователи открыли уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

Генконсульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота посольства России в Киеве направлена в МИД Украины.

В МИД России заявили, что этот «опасный инцидент со стороны украинских властей» является прямым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, и Консульской конвенции между Россией и Украиной.

В заявлении российского МИД говорится, что теракт против российского генконсульства во Львове стал следствием разжигания ненависти и вражды к России на Украине.

Временный поверенный в делах Украины в Москве был вызван в МИД РФ. Ему заявлен решительный протест в связи с произошедшим.

В МИД РФ рассчитывают, что украинские власти предпримут действия по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов и принесут извинения.

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