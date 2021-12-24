В Киеве считают празднование Рождества 7 января ошибкой

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24 декабря 2021, 22:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Украинская церковь, как и правительство, всеми силами стремятся откреститься от всего русского.

Отношение к России и впрямь стало напоминать открытую вражду. То же касается и рождественских праздников. В РФ Рождество отмечается 7 января. Но в Украине хотят перенести святой праздник на 25 декабря. Всё началось ещё в 2017 году. Тогда дату 25 декабря сделали государственным праздником, предполагающим дополнительный выходной наравне с 7 января. В декабре 2018 года объявили о создании Православной церкви Украины. Она стала главным лоббистом перехода на новый календарь. В начале 2019 года вселенский патриарх Варфоломей передал главе УПЦ Епифанию особый документ под названием «томос об автокефалии». Томос не признаётся ни в РПЦ, ни в Иерусалимской православной церкви.

И вот совсем скоро Епифаний стал идеологом перехода на новый календарь. В своей речи он заявил, что большинство церквей уже перешли на григорианский календарь, и в УПЦ нужно сделать то же самое. Однако при этом, он заявил, что решение остаётся за украинским народом. Поначалу Епифаний утверждал, что принимают решение только люди и более никто. Но в декабре 2021 года он снова изменил свою стратегию. Глава УПЦ назвал ошибкой празднование Рождества 7 января. Он дал 10 лет на её исправление и на окончательный переход к «западной системе». В интернете, между тем, запустили антирусскую пропаганду, в которой намекали на то, что праздновать Рождество 7 января украинцам не стоит. Данная пропаганда идёт под девизами: «Празднуем Рождество вместе со всем миром 25 декабря!»

Но всё же мнение самих украинцев пока неоднозначное. По последним опросам ясно, что они не слишком хотят переходить на григорианский календарь. 77% православных жителей страны Рождество отмечают 7 января, и от своих обычаев они вряд ли отвернутся. Епифаний отметил, что об этой тенденции он прекрасно знает. И он не скрывает, что 25 числа храмы будут пустые, а 7-го января, напротив, наполнятся прихожанами. Более того, в самих структурах УПЦ разгорается недовольство по поводу возможностей перехода на европейскую систему празднования. Многие епархи совсем не желают никаких «реформаций», и выступают за сохранение давних православных традиций.

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