Президента Зеленского обвиняют в госизмене, как и его предшественника

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24 декабря 2021, 17:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Действующий украинский лидер находится сейчас явно не в лучшем положении. Дело в том, что политические соперники из стана Петра Порошенко, обвиняют его в госизмене, финансировании терроризма и закупках угля у «страны-агрессора». Буквально в четверг Владимиру Зеленскому пришла повестка в суд по давнему иску Порошенко, связанному с «угольным делом».

Заседание по поводу сложившейся ситуации назначено на 28 февраля 2022 года. Можно сказать, что этим обвинением украинская оппозиция перешла грань и фактически объявила войну действующему главе государства. В сообщении, опубликованном на сайте партии «Европейская солидарность» было сказано, что «во время президентства Зеленского Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у враждебной для неё страны». Под «враждебной страной» они подразумевают Российскую федерацию.

Оппозиционные депутаты поддержали инициативу Порошенко и его сторонников. Они заявили, что Украина давно на грани масштабного энергетического кризиса. При этом, за время правления Зеленского, как они утверждают, было потрачено около 4 миллиардов долларов США на уголь из РФ и Белоруссии, а также на закупку электроэнергии из других государств. Депутаты считают, что все вышеперечисленные действия можно отнести к серьёзным уголовным правонарушениям. Парламентарии требуют немедленных разбирательств. Недоверие к действующему лидеру дошло до предела. Не забыли упомянуть и олигарха Коломойского, считающегося во многих странах весьма жестоким криминальным авторитетом. Зеленского не раз обвиняли в прямом подчинении «синдикату» Коломойского. Аналитики уже прогнозируют мощнейший политический кризис, ввиду агрессивных нападок на нынешнего украинского президента.

Вместе с Зеленским по делу о госизмене и незаконных поставках угля проходит и Виктор Медведчук, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». Его обвиняют в связях с ДНР и ЛНР. Генпрокуратура подозревает в госизмене и экс-президента Украины, Петра Порошенко. Речь так же идёт о поставках угля. Порошенко наотрез отказывается от всех обвинений. Более того, сообщается, что он попросту бежал из страны, лишь бы не стать там фигурантом уголовного дела. Очевидно, ему действительно есть, что скрывать.

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