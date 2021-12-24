Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что зачистка Донбасса может начаться в январе 2022 года

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24 декабря 2021, 17:08

Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что зачистка Донбасса может начаться уже в ближайшее время, в январе 2022 года. Стрелков считает, что Россия будет обязана встать на защиту Донбасса.

Бывший министр обороны ДНР полагает, что война между Украиной и Россией была неизбежна с 2014 года.

В эфире Общественной службы новостей Стрелков высказал: «Те действия, которые надо было произвести в 2014 году, чтобы этой войны избежать, они были сделаны с точностью наоборот».

По его мнению, вместо того, чтобы лишить постмайданную Украину возможности воевать с Россией по чьей-либо указке, речь идет об указке США и НАТО, киевским властям дали семь лет на подготовку к войне, и всё это время регулярно подпитывали вооружением. Стрелков раскрыл, что в 2014 году всю военную технику со складов передали Украине из Крыма, эти более тысячи бронеединиц давно отремонтированы и находятся на вооружении ВСУ. По данным Стрелкова, часть из неё приняла участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году.

Он также добавил, что Украина никогда не скрывала своих намерений зачистить Донбасс силой, и потом перейти к решению, крымского вопроса.

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