Глава ДНР Денис Пушилин: Украина может отравить реку Северский Донец

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24 декабря 2021, 15:40

Денис Пушилин, фото: vk.com/pushilindenis

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина может применить химическое оружие и отравить реку Северский Донец. Река Северский Донец обеспечивает водой не только ДНР, но и подконтрольные Киеву территории, в том числе Мариуполь.

Пушилин в эфире телепрограммы «60 минут» со ссылкой на агентурные данные разведки сообщил, что на Украине химоружия имеется в достаточном количестве. Химоружие вызывает бутулизм — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы,- сообщает Общественная служба новостей.

По словам Пушилина, доставленное на Украину химоружие запаковано так, что его можно сбрасывать с БЛА.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предупредил о том, что США готовят провокацию с химическими веществами в Донбассе.

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